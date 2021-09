Deutsche Bischöfe beraten in Fulda über Reformprozess

Rudolf Voderholzer, Bischof von Regensburg, in Fulda. Die katholischen Bischöfe in Deutschland kommen zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen.

Arne Dedert/dpa

Fulda. Die katholischen Bischöfe kommen an diesem Montag in Fulda zusammen. Wichtigstes Thema: die angestrebte Reform der Kirche. Dabei gibt es auch Grabenkämpfe innerhalb der Bischofskonferenz.

Die katholischen Bischöfe in Deutschland kommen am Montag (14.30 Uhr) zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen. Ein Schwerpunkt der viertägigen Beratungen ist der Reformprozess Synodaler Weg. Vom 30. September bis zum 2. Oktober tag