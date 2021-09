Zwei Wahlhelfer stehen neben einer Frau, die auf den Stufen vor einem Haus sitzt und Dokumente ausfüllt.

Evgeniy Sofiychuk/AP/dpa

Moskau. Die Kremlpartei Geeintes Russland erwartet bei der Duma-Wahl erneut einen Sieg. Damit würde sich auch Putin in seinem Kurs bestätigt sehen. Die Abstimmung wird aber von Betrugsvorwürfen überschattet.

Bei der Parlamentswahl in Russland ist an diesem Sonntag der Tag der Entscheidung. Mehr als 110 Millionen Menschen sind aufgerufen, eine neue Staatsduma zu bestimmen.14 Parteien sind zugelassen. Im Kampf um die 450 Sitze in der Staatsduma h