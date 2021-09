Ein Corona-Test.

Berlin. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am sechsten Tag in Folge gesunken. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsgeschehen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 70,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 72,0 gelegen, vor einer Woche bei 80,2. Die Gesundheitsämter in De