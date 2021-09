Barrikaden brennen nach linker Demonstration in Leipzig

Maskierte Demonstranten zündeten Barrikaden an und warfen Steine auf Gebäude.

dpa/Sebastian Willnow

Leipzig. Eine antifaschistische Demonstration in Leipzig bleibt nicht friedlich. Schon während des Aufzugs fliegen Steine. Danach brennen dann noch Barrikaden.

Im Zuge einer Demonstration unter dem Motto "Wir sind alle LinX" ist es am Samstag in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Während des Aufzugs von der Innenstadt in den Leipziger Süden wurden immer wieder Gebäude mit Steinen beworfen. Nach