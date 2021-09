Cannabis-Referendum in Italien rückt näher

n Italien dürfte schon im nächsten Jahr über eine Legalisierung des Anbaus von Cannabis abgestimmt werden.

Annette Riedl/dpa

Rom. In Italien könnte bald abgestimmt werden, ob der Anbau Cannabis legalisiert werden soll. Eine Online-Petition hatte innerhalb einer Woche eine halbe Million Unterschriften gesammelt.

In Italien dürfte schon im nächsten Jahr über eine Legalisierung des Anbaus von Cannabis abgestimmt werden.Die Befürworter eines Referendums erreichten am Samstag die dafür nötigen 500.000 Unterschriften - und das nach nur einer Woche, in d