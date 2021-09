Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union und Vorsitzender der CDU, spricht im Rahmen seiner Wahlkampftour.

Friso Gentsch/dpa

Delbrück-Steinhorst. In der kommenden Woche wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Expertinnen und Experten rechnen mit einem knappen Wahlausgang. Auch Armin Laschet sieht ein knappes Rennen.

Eine Woche vor der Bundestagswahl gibt sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet trotz anhaltenden Rückstands in den Umfragen weiter zuversichtlich.„Das ist eine sehr knappe Wahl, ein sehr knappes Rennen“, sagte Laschet am Samstag am Rande e