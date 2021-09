Wahl in Russland von Manipulationsvorwürfe überschattet

Unter weitgehendem Ausschluss prominenter Oppositioneller hat in Russland die dreitägige Parlamentswahl begonnen.

Moskau. Mittlerweile sind alle Wahllokale in Russland geöffnet, um ein neues Parlament zu wählen. Doch Wahlbeobachtende beklagen bereits am ersten Tag eine hohe Anzahl von Verstößen und Manipulationen.

In ganz Russland hat am Samstag der zweite Tag der Parlamentswahl begonnen. Im größten Land der Erde mit seinen elf Zeitzonen öffneten als letztes die Wahllokale in der Ostseeregion Kaliningrad (früher nördliches Ostpreußen um Königsberg) u