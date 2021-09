Ein Impfarzt hält einen Behälter mit dem Impfstoff gegen Covid-19 von Pfizer in einem Impfzentrum während der Impfung.

Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Berlin. Die 7-Tage-Inzidenz ist am fünften Tag in Folge gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 72,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 74,4 gelegen.

