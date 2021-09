Geplante Pro-Trump-Demo am US-Kapitol beunruhigt Polizei

Anhänger von US-Präsident Donald Trump stürmten im Januar das US-Kapitol.

Essdras M. Suarez/ZUMA Wire/dpa

Washington. Der Gewaltausbruch am Kapitol Anfang Januar ist in den USA noch sehr präsent. Nun rüstet sich die US-Hauptstadt für eine weitere Demonstration am Kongresssitz. Könnte es wieder Ausschreitungen geben?

Gut acht Monate nach der Erstürmung des Kapitols in Washington wollen Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump genau dort erneut aufmarschieren.Für diesen Samstag (18.00 Uhr deutscher Zeit) ist vor dem Kongresssitz in der US-Haupt