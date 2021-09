Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Wer unbemerkt an Corona erkrankt war und das per Antikörpertest beweisen kann, braucht nur noch eine Impfung. Das kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Bürgern nach einer unbemerkten Corona-Infektion ermöglichen, dass ein Antikörpertest und eine Impfung bereits als Nachweis für einen vollständigen Impfschutz ausreichen. "Viele Bürgerinnen und