Armin Laschet fertig machen? Linksextreme dürfen kein Forum haben

Wird er fair behandelt? Armin Laschet (CDU), Spitzenkandidat seiner Partei zur Bundestagswahl 2021.

Axel Heimken/dpa

Berlin. Die ARD lässt eine von Linksextremen geschulte Aktivistin in die Wahlarena, die den CDU-Kanzlerkandidaten „Armin Laschet fertig machen“ will. So wird der Wahlkampf nicht fairer – und so mancher Zuschauer getäuscht.

Die Sorgen und Nöte der Wähler in den Mittelpunkt stellen –