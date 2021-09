Taliban beschlagnahmen Geld in Millionenhöhe

Taliban-Kämpfer patrouillieren auf einem Markt in der Altstadt.

Bernat Armangue/AP/dpa

Kabul. Die Taliban haben Vermögen von ehemaligen Regierungsmitgliedern und ehemaliger hochrangiger Beamter eingezogen. Die Rede ist von umgrechnet 10,2 Millionen Euro.

In Afghanistan hat die neue Führung der militant-islamistischen Taliban nach offiziellen Angaben mehr als zwölf Millionen US-Dollar (etwa 10,2 Millionen Euro) in Form von Bargeld und Goldbarren beschlagnahmt. Dies teilte die Zentralbank in