Mögliche Gefährdungslage an Synagoge in Hagen

Die Polizei geht Hinweisen auf eine mögliche Gefährdungslage an einer jüdischen Einrichtung nach.

Kai-Uwe Hagemann/dpa

Hagen/Berlin. Zahlreiche Polizisten beschützen die Synagoge in Hagen am Mittwochabend. Es ist der höchste jüdische Feiertag - und die Polizei spricht von Hinweisen auf eine mögliche Gefährdungslage.

Wegen einer möglichen Gefährdungslage sind an einer Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Polizisten im Einsatz. Das teilte die Polizei Dortmund mit. „Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in e