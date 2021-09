Ermittlungen in Niedersachsen: Handel mit gefälschten Impfpässen boomt

In Deutschland tauchen immer mehr gefälschte Impfpässe auf

Bernd Wüstneck/dpa

Osnabrück. In der Corona-Pandemie tauchen in Deutschland immer mehr gefälschte Impfpässe auf. Es ist einfach, sie über das Internet zu bekommen. Wie man falsche Ausweise erkennt und welche Strafen drohen.

Der kleine, gelbe deutsche Impfausweis – er ist in diesen Tagen fast wichtiger als jeder andere Ausweis. Weil er den Menschen auch in Corona-Zeiten Freiheiten gibt. Wer das Heftchen hat, kann wieder ungestört in Restaurants oder zum Frisör