Trotz Pflichtverletzungen nimmt Papst Franziskus den Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht an.

Lars Berg/KNA

Hamburg. Im März hatte der Hamburger Erzbischof seinen Rücktritt angeboten. Nun liegt das Ergebnis vor. Interessant ist vor allem die Begründung des Papstes.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße bleibt im Amt. Am Mittwoch teilte der Vatikan mit, dass der Papst Heßes Rücktrittsangebot nicht annimmt. Bereits am 19. März hatte der Hamburger Erzbischof diesen Schritt angeboten, nachdem in Köln ein G