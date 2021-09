Mit seiner Haltung liegt Carlo Clemens in den meisten Punkten voll auf AfD-Linie.

Stefanie Witte

Herten. Carlo Clemens‘ Mutter kommt von den Philippinen. Seine Frau ist Polin. Warum steht der 32-Jährige jetzt an der Spitze der Jungen Alternative, einer Organisation, die von vielen als rassistisch eingeordnet und die vom Verfassungsschutz beobachtet wird?

Wenn Carlo Clemens an seine Schulzeit denkt, erinnert er sich an Teenager, die über den Schulhof toben, an Fußball. Und an den Moment, in dem eine Gruppe von Jungs bestimmt: Jetzt spielen Deutsche gegen Ausländer. „Dadurch, dass ich dunkel