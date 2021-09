WHO: Impfstoff-Versorgungslücken in Afrika

Die WHO weist auf Impfstoff-Versorungslücken in Afrika hin.

Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa/Symbolbild

Genf. Während in Europa die Impfquoten steigen, kommt andernorts kaum Impfstoff an. Das kann die Pandemie in die Länge ziehen, warnt die WHO.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Impfstoffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie angemahnt und dabei vor allem auf Versorgungslücken in Afrika hingewiesen.„Weltweit wurden mehr als 5,7 Millia