Virologe Hendrik Streeck hat eine klare Meinung zur 2G-Regel.

dpa/Oliver Berg

Berlin. Schwenkt der Berliner Senat bei der Einführung von 2G wieder um und lässt doch Ausnahmen für Kinder zu? Virologe Hendrick Streeck findet deutliche Worte für das Aussperren Ungeimpfter – vor allem von Kindern.

Angesichts breiten Protests gegen das neue 2G-Optionsmodell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen will der Berliner Senat am Mittwoch nun doch über Ausnahmen für Kinder beraten. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Morgen an. E