Laut der 2G-Regel haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt beispielsweise in Restaurants.

dpa/Axel Heimken

Berlin. Mit der 2G-Regel könnten in Berlin Kinder aus Restaurants oder von Veranstaltungen ausgeschlossen werden. SPD-Landeschefin Franziska Giffey fordert eine Korrektur.

Angesichts breiten Protests gegen das neue 2G-Optionsmodell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen will der Berliner Senat am Mittwoch nun doch über Ausnahmen für Kinder beraten. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Morgen an. E