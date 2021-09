Papst Franziskus trifft sich mit jungen Menschen im slowakischen Kosice.

Darko Vojinovic/AP/dpa

Bratislava, Slowakei. Die Slowakei-Reise von Papst Franziskus neigt sich dem Ende entgegen. Mit einem katholischen Programmpunkt findet eine Tour den Abschluss, bei der das Kirchenoberhaupt auch für Diskussionen sorgte.

Nach vier Tagen will Papst Franziskus seine Reise beschließen, die in Budapest begann und in die Slowakei führte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will am letzten Tag seines Slowakei-Besuchs eine Messe im wichtigen Wallfahrtsort Sastin