Mission Machterhalt: Ist die Wahl in Russland so unfrei wie nie?

Alle ganz transparent? In weit abgelegenen Regionen– Russlands sammeln offizielle Mitarbeiter bereits seit einigen Tagen Stimmen ein. Die eigentliche Wahl zur Staatsduma findet vom 17. bis zum 19. September statt.

Maxim Kiselev/imago images

Osnabrück. Russlands Bürger bestimmen die 450 neuen Abgeordneten der Staatsduma. Chancenreiche Oppositionspolitiker aber sind entweder in Haft oder im Exil. Was sagt das über den Zustand der Demokratie im Riesenreich?

Wenn in Russland an diesem Freitag die Parlamentswahlen beginnen, geschieht das ohne internationale Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Moskau habe die Zahl der unabhängigen Beobachter so klei