Der russische Präsident Wladimir Putin geht in Corona-Isolation.

Ramil Sitdikov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau. Wladimir Putin hatte Kontakt zu Corona-Infizierten. Jetzt geht Russlands Präsident in Isolation - trotz Impfung.

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Russland begibt sich Präsident Wladimir Putin laut Kreml wegen mehrerer Corona-Fälle in seiner Umgebung in Selbstisolation. Putin selbst sei absolut gesund, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag