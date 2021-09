Corona-Impfpflicht: In diesen Ländern ist sie schon Realität

Pflichtimpfung? In vielen Ländern ist der Zwang zur Immunisierung längst eingeführt.

Malte Krudewig/dpa

Berlin. Impfpflicht durch die Hintertür? In vielen Ländern ist der Immunisierungszwang schon offiziell eingeführt worden. Eine Übersicht.

Eine Corona-Impfpflicht als Mittel gegen die Pandemie wird in vielen Ländern diskutiert. Oftmals – wie etwa in Deutschland -– werden dabei aber nur bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Schulpersonal in den Blick genommen. Einige Lä