Papst Franziskus bei seiner Ankunft in der Kathedrale des Heiligen Martin in Bratislava.

Petr David Josek/AP/dpa

Bratislava, Slowakei. In der Slowakei leben die Roma oft abseits an den Stadträndern. Der wohl bekanntesten und umstrittensten Roma-Siedlung des Landes in Kosice will Papst Franziskus nun einen Besuch abstatten.

Papst Franziskus trifft am dritten Tag seiner Slowakei-Reise am Dienstag in der Stadt Kosice (Kaschau) Menschen der Roma-Volksgruppe. In der Plattenbausiedlung Lunik IX, einem sozialen Brennpunkt, leben zwischen 5000 und 6000 Angehörige der