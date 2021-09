Protest gegen Höcke und Pegida in Dresden

Vor Beginn einer Pegida-Kundgebung in Dresden formieren sich die Teilnehmer einer Gegendemonstration. Ein breites Bündnis protestierte gegen die nationalistische und ausländerfeindliche Bewegung sowie den Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. Etwa 1500 Menschen haben in Dresden gegen eine Veransatlung der nationalistischen Pegida-Bewegung und den dort sprechenden AfD-Politiker Björn Höcke demonstriert.

In Dresden hat sich am Montag ein breites Bündnis gegen die nationalistische und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung sowie den Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke formiert. Nach Schätzung von Augenzeugen protestierten in Sicht- und Hör