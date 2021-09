CDU-Party nach dem Triell: Kanzlerkandidat Armin Laschet mit Schauspielerin Uschi Glas und "Dschingis Khan“-Produzent Leslie Mandoki.

Berlin. Nach dem TV-Triell ging es für Armin Laschet und Co. noch hoch her: Der Kanzlerkandidat der Union ließ sich von seinen Anhängern feiern. Mit dabei: Schauspielerin Uschi Glas und "Dschingis Khan“-Produzent Leslie Mandoki.

Was gab es denn da zu feiern? Nach dem TV-Triell am Sonntagabend, bei dem Armin Laschet von den drei Kanzlerkandidaten bei den Zuschauern am schlechtesten abschnitt, ließ sich der Unionpolitiker von seinen Parteifreunden mächtig feiern.Mit