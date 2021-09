Angela Merkel (CDU) bei einer Pressekonferenz in Polen. Auf ihrer Reise in den Osten Europas besucht die Kanzlerin jetzt Serbien und Albanien.

Belgrad, Serbien, Serbien, Serbien. Am Ende ihrer Amtszeit reist die Bundeskanzlerin in einen Teil Europas, den der Westen zuletzt vernachlässigt hat. Viele fragen sich: Ist es eine bloße Abschiedstour - oder will Merkel mehr?

Wenige Wochen vor ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung reist Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Serbien und Albanien. In Belgrad trifft sie am Montagabend den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Am Tag darauf spricht sie in Tirana