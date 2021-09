Kleriker gehen am Ende einer Prozession, an der sich Zehntausende in Budapest, Ungarn, beteiligen am Tag vor der Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses, an dem auch Papst Franziskus teilnehmen wird.

Vadim Ghirda/AP/dpa

Bratislava, Slowakei, Slowakei. Zwei Monate nach der Darm-OP macht sich Papst Franziskus auf zu seiner 34. Auslandsreise. Es wird ein Trip in zwei Länder, mit denen er nicht immer auf Wellenlänge ist. Was könnte die Botschaft sein?

Zum zweiten Mal in diesem Jahr bricht Papst Franziskus zu einer Auslandsreise auf. An diesem Sonntag steigt er frühmorgens in Rom in den Flieger nach Budapest.Es ist die 34. Reise außerhalb Italiens in seinem Pontifikat - und wie immer hat