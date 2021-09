Armin Laschet Aussage über die SPD sorgt für Empörung.

imago images/Chris Emil Janßen

Nürnberg . Armin Laschet hat die SPD scharf angegriffen. Er behauptete, dass die Sozialdemokraten in der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite gestanden hätten. Die SPD empört sich und die CDU spricht von Desinformation.

In seiner Rede attackierte er insbesondere die SPD scharf. "In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite", sagte Laschet, und zwar konkret mit Blick auf den Kurs der SPD in der Wir