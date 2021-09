Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi bei einem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union im Jahr 2017.

Mulugeta Ayene/AP/dpa/Archivbild

Kairo. Eine Strategie für Menschenrechte von einer Regierung, die schon länger wegen massiver Verstöße gegen ebendiese in der Kritik steht? Der ägyptische Präsident al-Sisi kündigt Verbesserungen an.

Die ägyptische Regierung hat Verbesserungen zur Einhaltung der Menschenrechte in dem nordafrikanischen Land versprochen. Bei einer Zeremonie in der neuen Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo gab sie am Samstag den Startschuss für eine „n