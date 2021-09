Die Deutsche Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot unterbreitet.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn geht das Unternehmen nach eigenen Angaben einen weiteren Schritt auf die Lokführergewerkschaft GDL zu.

Ein neues Angebot der Deutschen Bahn an die GDL enthalte nun eine "Entgeltkomponente", teilte die Bahn am Samstag mit. "Der Konzern erklärt sich außerdem bereit, den Anwendungsbereich der GDL-Tarifregelungen in den heutigen GDL-Mehrheitsbet