Auf nach New York - US-Präsident Joe Biden wird zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 drei Gedenkfeierlichkeiten besuchen.

Evan Vucci/AP/dpa

New York City. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 veränderten die Welt und brannten sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit ein. Zum 20. Jahrestag wollen die USA vor allem der Opfer gedenken.

Zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 soll in den USA am Samstag (ab 14.30 Uhr MESZ) bei zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer erinnert werden.Unter anderem gibt es Gedenkveranstaltungen an den Anschlagsorten am Wo