Ranzen hängen und stehen beim Begrüssungsunterricht der neuen Erstklässler im Klassenzimmer. (Archivbild)

Philipp Schulze/dpa

Dresden. Schulen in Sachsen wollen freiwillige Impfangebote an den Schulen anbieten. Vor der Aktion werden Lehrkräfte und Schulleiter bedroht - Impfgegner kündigten zudem Kundgebungen an.

Vor den geplanten freiwilligen Impfangeboten an Sachsens Schulen sehen sich Schulleiter und Lehrer mit Drohungen konfrontiert. Das sei punktuell aus mehreren Regionen Sachsens gemeldet worden, sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule u