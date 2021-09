Biontech will Impfstoff-Zulassung für Kinder bald beantragen

Eine medizinische Mitarbeiterin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen bereitet den Wirkstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer für Impfungen gegen das Coronavirus vor. (Archivbild)

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz. Gibt es bald die Corona-Impfung für Unter-12-Jährige? Zumindest möchte Biontech bald eine Zulassung beantragen. Profitieren könnte aber zunächst möglicherweise nur eine bestimmte Gruppe von Kindern.

Biontech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren beantragen.Dazu würden die Ergebnisse einer Studie den Behörden weltweit, „auch hier in Europa“, vorgelegt, s