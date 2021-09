Biontech will bald Impfstoff-Zulassung für Kinder beantragen

Das Logo der Firma Biontech am Produktionsstandort in Marburg.

Boris Roessler/dpa

Mainz. Bisher gilt die allgemeine Impfempfehlung gegen das Corona-Virus erst ab dem Alter von zwölf Jahren. Impfstoffhersteller Biontech arbeitet nun an einem Wirkstoff auch für deutlich Jüngere.

Biontech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren beantragen.Dazu würden die Ergebnisse einer Studie den Behörden weltweit, „auch hier in Europa“, vorgelegt, s