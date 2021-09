Geschlagen und auf der Polizeiwache von Taliban gedemütigt: Zwei Journalisten, die über die Proteste in Kabul gegen die neuen Herrscher berichtet hatten, nach ihrer Freilassung.

Wakil Kohsar/AFP

Osnabrück. In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer mahnen Hilfsorganisationen mehr Flexibilität bei der Aufnahme Schutzbedürftiger aus Afghanistan an. Stichtag-Regelung benachteiligt schon jetzt mehr als 1300 Menschen.

In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer fordern die Kinderschutzorganisation „terre des hommes“ und die Stiftung „medico international“ die Bundesregierung auf, den bereits abgelaufenen Stichtag für die Meldung von schutzbedürf