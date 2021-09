Reiner Haseloff (CDU, links) und Sven Schulze unterhalten sich auf der Regionalkonferenz der CDU Sachsen-Anhalt.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Nach der SPD wollen auch CDU und FDP bekanntgeben, ob sie dem geplanten schwarz-rot-gelben Regierungsbündnis in Sachsen-Anhalt zustimmen. Es wäre eine ungewöhnliche Koalition.

Gut drei Monate nach der Landtagswahl stehen in Sachsen-Anhalt die letzten Entscheidungen auf dem Weg zu einer schwarz-rot-gelben Landesregierung an. Als letzte Partei stimmt die FDP am Freitagabend auf einem Parteitag über den Beitritt in