Chinas Außenminister Wang Yi (r) neben einem Führer der Taliban.

Li Ran/XinHua/dpa

Peking. Die Taliban sprechen von ihren „Freunden“ in China. Zwar tritt Peking in das Machtvakuum, das die USA hinterlassen haben. Aber Investitionen erfordern Sicherheit - ein schwieriges Thema in Afghanistan.

Die Hoffnungen der Taliban auf baldige wirtschaftliche Hilfe aus China zum Wiederaufbau Afghanistans könnten enttäuscht werden.Nach ihrer Machtübernahme in Kabul setzen die militanten Islamisten auf den großen Nachbarn, der die „Gotteskrieg