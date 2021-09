Statue von Südstaaten-General Lee in Richmond abgebaut

Arbeiter senken vorsichtig den Torso einer Bronzefigur des Südstaaten-Generals Robert Edward Lee.

Steve Helber/AP/dpa

Richmond. Robert E. Lee führte die Konföderierten im Bürgerkrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Lee wird von der rechten Szene in den USA als Held verklärt. In Virgina wurde eine Skulptur nun abgebaut.

Eine umstrittene Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee ist nach Rechtsstreitigkeiten in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Virginia abgebaut worden. Arbeiter entfernten am Mittwochmorgen (Ortszeit) die riesige Bronzestatue in Richmon