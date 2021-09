9/11-Terroranschlag in New York: "Ich hatte Angst um meine Tochter"

Alptraum für die Weltmacht USA: Der Südturm des World Trade Centers stürzt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 ein.

Gulnara Samoilova/AP

Osnabrück. Nach den Anschlägen vom 11. September musste Rudolf Scharping als Verteidigungsminister kühlen Kopf bewahren - dabei lebte seine Tochter in New York. Im Gespräch erinnert sich der 73-Jährige an den Terror und die Folgen.

Herr Scharping, Sie waren am 11. September 2001 Bundesverteidigungsminister. Wie erinnern Sie die Anschläge auf das World Trade Center?'Ich kam gerade aus einer Ausschusssitzung ins Büro; ich sah eine Maschine in eines der Hochhäuser fliege