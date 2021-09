Taliban-Regierung trifft in USA und Deutschland auf Skepsis

Sabiullah Mudschahid, Sprecher der Taliban, während einer Pressekonferenz in Kabul.

-/Kyodo/dpa

Ramstein-Miesenbach. Die USA und Deutschland waren die beiden größten Nato-Truppensteller in Afghanistan. Wenige Tage nach dem fluchtartigen Abzug kommen nun die Außenminister zusammen.

Die Übergangsregierung der militant-islamistischen Taliban stößt bei den USA und in Deutschland auf Skepsis.Außenminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte am Mittwoch, dass ein weiteres Engagement in dem zentralasiatischen Krisenland vom Verhal