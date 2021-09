Vier führende Demokratieaktivisten in Hongkong festgenommen

Polizeibeamte stehen vor einem Gericht in Hongkong Wache.

Uncredited/AP/dpa

Hongkong. Mit dem umstrittenen Sicherheitsgesetz gehen Behörden in Hongkong gegen Kritiker vor. Vier prominente Aktivisten hinter dem jährlichen Gedenken für die Opfer des Massakers von 1989 in China kommen in Haft.

In Hongkong sind erneut vier führende Aktivisten der demokratischen Opposition festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten auf Grundlage des umstrittenen neuen Sicherheitsgesetzes.Wie die Hongkonger Allianz zur Unterstützung der patriotis