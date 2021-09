Demonstration am Unabhängigkeitstag: Bolsonaro mobilisiert

Jair Bolsonaro (M) kommt zu einer Flaggenhissungszeremonie in der Präsidentenresidenz.

Eraldo Peres/AP/dpa

Brasília. Anhänger mobilisieren, demokratische Institutionen einschüchtern - der rechte Staatschef Bolsonaro macht aus dem 7. September, dem Tag von Brasiliens Unabhängigkeit, einen Kampftag.

Mehr als 100.000 Menschen haben in Brasilien am Unabhängigkeitstag mit anti-demokratischen Slogans für Präsident Jair Bolsonaro demonstriert.Der rechte Staatschef selbst drohte bei einer Rede in der Hauptstadt Brasília dem Obersten Gerichts