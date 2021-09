Demonstranten fordern in Bonn mit einem Modell der Erdkugel mit der Aufschrift "Klima retten" und einer weiteren mit der Aufschrift "Kohle stoppen" die Umsetzung des Weltklimaabkommens.

picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

Glasgow. In rund zwei Monaten wollen die Vereinten Nationen in Glasgow bei einer Präsenzveranstaltung in großem Stil über das Klima beraten. Nun regt sich erheblicher Protest.

Klimaschutzorganisationen aus aller Welt haben eine Verschiebung der UN-Weltklimakonferenz gefordert, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll.Reisehürden, Corona-Infektionswellen und ein ungleicher Zugang zu Impfstoffen mac