Strahlende Gesichter: Annalena Baerbock und Robert Habeck können sich über eine weitere Millionenspende freuen.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Ein Medienunternehmer hat den Grünen 1,25 Millionen Euro für den Wahlkampf gespendet – eine Jahresbestzahl. Zum Vergleich: Das sind 500.000 Euro mehr, als Vox-Löwe Georg Kofler der FDP im April überwies.

Der niederländische Medienunternehmer Steven Schuurman hat 1,25 Millionen Euro an die Grünen gespendet. Das geht aus einer aktuellen Auflistung des Bundestags zu Einzelspenden an Parteien in Höhe von mehr als 50.000 Euro hervor. Zuvor hatte