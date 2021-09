Grundschul-Betreuung: Ein Anspruch, der nur auf dem Papier steht?

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kommt in Deutschland

Bernd Thissen/dpa

Osnabrück. Von 2026 an sollen Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule haben. Wieso erst dann? Und wie wird das in der Praxis aussehen? Ein Kommentar

Was lange währt, wird endlich gut? Bei der deutschen Gesetzgebung darf man so manches Mal an diesem Sinnspruch zweifeln, wie die Erfahrung lehrt. Da gehen Jahre ins Land, ehe ein wichtiges Vorhaben endlich in die Tat umgesetzt wird – und da