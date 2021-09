Kirche mit Laien verbessern - Papst will weltweiten Prozess

Papst Franziskus grüßt Menschen auf dem Petersplatz.

Andrew Medichini/AP/dpa

Vatican City. Seit eineinhalb Jahren planen die deutschen Katholiken tiefgreifende Reformen unter der der Überschrift „Synodaler Weg“. Jetzt will auch der Papst einen solchen Weg einschlagen.

Papst Franziskus will die katholische Kirche für mehr Mitsprache auch von Laien öffnen und dazu einen synodalen Prozess anstoßen.„Die Kirche Gottes ist zu einer Synode zusammengerufen“, heißt es in einem am Dienstag im Vatikan vorgestellten