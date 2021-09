Migranten fliehen vor einem großen Feuer mit ihren Habseligkeiten aus dem Flüchtlingslager Moria.

Petros Giannakouris/AP/dpa

Athen/Lesbos. Auf den griechischen Inseln ist die Zahl der untergebrachten Migranten stark zurückgegangen. Dennoch herrscht in Athen Alarmbereitschaft.

Moria war die Hölle - und in einem Höllenfeuer ist das berüchtigte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos auch untergegangen. Es war mitten in der Nacht zum 9. September 2020, als rund 12.000 Menschen Hals über Kopf aus ihren no