Pjöngjang nutzt oft wichtige Feier- oder Gedenktage, um militärische Stärke zu zeigen.

KCNA/dpa

Seoul. Erst am Anfang des Jahre gab es in Pjöngjang eine Heerschau - gezeigt wurden neue Waffen. Nun soll es offenbar noch in dieser Woche eine weietere Parade geben.

Nordkorea bereitet nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs möglicherweise eine neue Militärparade vor. Zusammen mit den USA beobachte Südkorea derzeit Vorbereitungen in Nordkorea für „große Veranstaltungen wie etwa eine Militärparade