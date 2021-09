Bundestag: Am Dienstag redet Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen werden erwartet.

imago images/Political-Moments

Berlin. Erst spricht Angela Merkel, dann die Kanzlerkandidaten: Im Bundestag kommt es am Dienstag zum Showdown. Abgestimmt wird über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes.

In der vermutlich letzten Plenarsitzung des Bundestags vor der Wahl planen die Parteien einen umfassenden Schlagabtausch: In der auf drei Stunden angesetzten Debatte "zur Situation in Deutschland" am Dienstag (ab 9 Uhr) wollen die Fraktione